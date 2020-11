Alcaldesa López pasa mal rato por minoría violenta en homenaje a Dilan Cruz

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasó un mal rato este lunes mientras asistía al plantón organizado en el centro de la ciudad para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Dilan Cruz, el joven que fue asesinado por una arma de la fuerza pública durante las marchas de noviembre del 2019.

En medio del evento una minoría violenta la emprendió contra la mandataria capitalina, y a punto de abucheos y pedrada obligaron a salir a López custodiada por su cuerpo de seguridad.

En diferentes videos que circulan en redes sociales se observa como varias personas lanzaban insultos contra la alcaldesa.

Tras los hechos que tuvieron lugar en la carrera 4 con calle 19, la alcaldesa publicó un par de trinos donde señaló que, “la ira y frustración de muchos jóvenes por el abuso policial y la muerte de jóvenes como Dilan es comprensible”.

Agradezco a su familia que siempre ha invitado a honrar la memoria de Dilan pacíficamente y pedido que no se use oportunistamente su memoria y su dolor para violencia. pic.twitter.com/rwq3JE1T5q

Además, López precisó que asistió al homenaje a Dilan Cruz por invitación de su madre y hermana que esta tarde estuvieron reunidas con ella en el Palacio Liévano.

Hoy estuvieron en la Alcaldía la madre y hermanas de Dilan Cruz, a quienes he apoyado en su justo reclamo de verdad y justicia. Me invitaron al evento en que le rendían memoria y las acompañé con afecto y respeto.

“Dilan no murió, Dilan está aquí símbolo de lucha de nuestro país” pic.twitter.com/XIyjfmdsRY

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 24, 2020