A Claudia López ‘se le viene el mundo encima’ por sacar el ESMAD a las calles

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es blanco de duras críticas en las redes sociales por ordenar la intervención de Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en algunos puntos de la ciudad durante la jornada de marchas de este martes. Los críticos de la mandataria consideran que dicha decisión va en contravía de lo que promulgaba López antes de llegar al cargo.

De acuerdo con el Distrito solo en 3 aglomeraciones en los sectores Portal de Suba, Banderas y Avenida Caracas con calle 72 “fue necesaria la intervención del ESMAD por uso de la violencia por parte de una minoría de manifestantes y luego de haber agotado la ruta de diálogo e intervención de Fuerza Disponible, establecida en el protocolo de la Alcaldía. Las vías fueron reabiertas y la movilización continuó sin violencia”.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, estuvo verificando que tanto los manifestantes como la fuerza pública cumplieran con los mencionados protocolos en la manifestación que salió de la Universidad Nacional hacia el sector de Bandera, en el sur occidente de la ciudad.

Las críticas hacia la

alcaldesa provienen en gran medida de un sector del petrismo que se ha mostrado en oposición a la administración de López.

Protocolos de Claudia.

– Hola, te vas y no bloqueas?

– pero es que…

– Puedes protestar en el anden sin molestar a nadie.

– pero es que…

– Te vas o no?

– pero…

– El protocolo no dio resultado, manden al ESMAD.

— Al 🇨🇴🐉 (@leviand_) January 21, 2020