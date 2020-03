Esta última semana, China celebraba el retorno gradual a la normalidad tras haber padecido varios meses en cuarentena por el coronavirus COVID-19. De igual manera, denuncian que la venta de murciélagos y otros tipos de animales con fines gastronómicos o medicinales.

La denuncia la hizo el Daily Mail del Reino Unido con el titular: “¿Aprenderán alguna vez?”. El periodista George Knowles relató cómo en varias ciudades del país asiático, el mercado de carne de animales volvió a la normalidad a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo por la pandemia que se originó en Wuhan, China.

Según la nota del diario británico, un corresponsal fotográfico en Dongguan, al sur de China captó “a un vendedor de medicamentos que regresaba al negocio el jueves con un cartel publicitario de murciélagos, que se cree que es la causa del brote inicial de Wuhan, junto con escorpiones y otras criaturas”.

Squalid meat markets have reopened in China as Beijing celebrates 'victory' over the coronavirus https://t.co/prprHUfjzD

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2020