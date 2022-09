Taylor Swift inicia serie en TikTok para revelar ‘tracklist’ de ‘Midnights’

Después de una serie de pistas crípticas, Taylor Swift reveló su nueva incursión. La cantante usará TikTok para ir anunciando las 13 canciones de Midnights.

“Bienvenidos a la nueva serie que llamo ‘Midnights Mayhem With Me. Les presentaré esto, un avanzado dispositivo tecnológico para que me ayude a elegir qué canción voy a estar anunciando y en qué orden. En este caso hay 13 bolas de pin-pon marcadas con los 13 nombres de las canciones del álbum ‘Midnights'”, señaló Taylor Swift en su TikTok.

La artista puso a funcionar su balotera y sacó la canción número 13. Para hacer el anuncio tomó un teléfono rojo y dijo Mastermind, para culminar con el primer capítulo de la serie.

Taylor Swift anunció Midnights en su discurso como ganadora de los MTV VMA’s cuando ganó Mejor Video del Año. La fecha que se tiene prevista para el lanzamiento del disco es el 21 de octubre.

*Foto: Twitter @taylorswift13