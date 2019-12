Tomada de internet

El año pasado con la inauguración del Mundial de Rusia 2018 alcanzamos a ver un poco lo aficionado que era Robbie Williams con el fútbol. Ahora el británico hizo una aparición que será icónica en el nuevo documental del alemán Toni Kroos.

“Creo que tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa… El Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me ha sentir como si tuviera un pene pequeño. El fútbol es mi religión y no me gusta que haya dioses más grandes que el mío”, señaló el artista.

A parte de declararse hincha del Manchester United y de un aficionado del deporte le

Publicidad

pidió a Toni Kroos que dejara el Real Madrid para incorporarse a los ‘red devils’. La razón que dio es que el mediocampista ya había ganado todo con el club español y que era hora de que fuera al United.

Williams, amigo de Toni Kroos declaró que no le agradan los éxitos del club ‘merengue’, pero le tiene cierta admiración al equipo. Manfred Oldenburg es quien dirige la cinta y cuenta los detalles más escondidos del futbolista como “iceman”.