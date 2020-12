Queiroz y su adiós en Instagram con su salida de Colombia

Este martes en la noche se confirmó que Carlos Queiroz no iba a seguir al frente de la Selección Colombia después de las goleadas sufridas 6-1 contra Ecuador y 0-3 contra Uruguay. El entrenador agradeció por el tiempo que estuvo manejando la tricolor desde su cuenta en Instagram.

“Querido equipo. Cuando decir adiós no es fácil, significa que solo tenemos motivos para expresar con orgullo nuestra enorme gratitud: Por la oportunidad y el honor que me han otorgado la Federación Colombiana de Fútbol y su Presidente de servir a la Selección Colombia. Por la confianza, lealtad y privilegio de haber trabajado y dirigido personas con tanto talento y dedicación, desde los jugadores hasta todo el cuerpo técnico, a quienes rindo mi homenaje por todos los esfuerzos y sacrificios en su mejor propósito. Significa también decir que, con humildad me voy, con la certeza de que el trabajo y el legado técnico positivo desarrollado por todos en el equipo se traducirá en el éxito que todos los hinchas del fútbol colombiano sueñan y merecen. Un voto para el futuro… ¡Adelante Colombia!”, expresó Carlos Queiroz.