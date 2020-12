¿Por qué Carlos Tévez cedió el penal a Sebastián Villa?

Foto: @BocaJrsOficial

Boca Juniors se jugaba este miércoles su paso a semifinales de la Copa Libertadores contra Racing. El global estaba 1-0 a favor del equipo de Avellaneda.

A los 23 minutos Eduardo Salvio empató la serie. Sobre los 60 minutos el árbitro pitó un penal a favor de Boca Juniors y lo extraño fue que Carlos Tévez cedió su cobro al colombiano Sebastián Villa.

“Ayer (martes) pateé tres penales que me los atajó Esteban (Andrada). Y cuando Sebastián me lo pide, yo no estaba confiado. El estaba confiado porque había metido tres goles y me pareció justo que él lo patee”, dijo sobre el final Carlos Tévez.

Finalmente, el colombiano anotó el 2-0 con el cual ganaron la serie que ahora los tiene en semifinales y deberán enfrentar a Santos de Brasil.

