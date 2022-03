Pavlo, el músico que pasó del público al cartel del FEP

En 2018, Juan Pablo Merino, -conocido en la escena musical colombiana como Pavlo- empezó a darse a conocer en con una propuesta algo atrevida para su primer proyecto. Se trataba de Too Young to Know, que se enfoca principalmente en experiencias amorosas con cierto halo de inocencia. A sus 24 años pasó de ser asiduo asistente del FEP (Festival Estéreo Picnic) a hacerse un lugar en el cartel del festival.

El antioqueño se destaca hoy por hoy como una de las apuestas colombianas más importantes del electropop.

Además de su primer EP y de Prisionero -su segundo EP- cuenta con EL ETERNO RETORNO, su álbum debut que aunque está estilizado en mayúsculas, todas las canciones dentro de él están estilizadas en minúsculas. Su debut es un trabajo íntimo que explora gamas sonoras muy diferentes divididas en 9 canciones que están divididas con 4 interludios.

Confidencial Colombia habló con él días antes de que se presente el sábado 26 de marzo en el Escenario Adidas del FEP. A continuación lo que nos dijo en exclusiva.

¿Por qué su carta de presentación en la música es un EP en inglés?

Al inicio uno como artista está tanteando por dónde se va y qué le gusta. Tenía muchos referentes anglo y me sentía cómodo con el idioma, que pertenecía allí y que si lo hacía en español como que no iba a cuadrar porque no tenía en mi cabeza referentes en español que llegaran a los sonidos que quería llegar. Quería que fuera algo arriesgado, luego probé y me di cuenta de que podía meterle letras en español.

¿El álbum debut suyo fue concebido en pandemia?

La gran mayoría. De inicio de 2020 al 2021, un año larguito más o menos.

Lo pregunto porque me imagino lo complejo que es para un artista llegar a poder hacer su álbum debut con tantas restricciones…

El mundo paró y pensé en qué iba a pasar con los proyectos que tenía. Tocó empezar a trabajarle más lento. En cierto punto pensé que el álbum estaba, pero lo pensamos mejor y concluimos que no podíamos promocionarlo bien, ni dar conciertos. El tiempo se dio como debía ser, que cuando saliera se pudiera recoger más y fortalecer el proyecto como lo querías. El primer álbum es un momento importante.

En un mensaje de redes dijo que el álbum era la mejor música que había hecho hasta el momento. Cada vez el reto crece porque además tuvo buena acogida y la gente se pregunta: ¿Qué es lo que sigue con Pavlo?

He recibido varios comentarios de gente que dice: “No sé qué esperar de Pavlo”, y me parece tan chévere. Así como soy diverso, que tengo muchas etapas -y me identifico así-, eso se refleja en mi música. Ahora tengo marcado el electropop, pero hay diferentes facetas de mí que voy sacando música van saliendo de a poco. Al igual siempre van a esperar pop y creo que de ahí no voy a salir, es mi raíz. Me gustaría tener la libertad de moverme un poco más a los lados de otros géneros. No he pensado en mi próximo proyecto, pero puede venir cualquier cosa.

¿Qué expectativas tiene del FEP?

Son altas por que es un sueño. Había asistido varias veces al festival y siempre me decía que algún día iba a estar ahí. Fue una sorpresa, no me lo esperaba en absoluto. Me puse a gritar, estaba grabando el último videoclip. Es hacerle justicia a ese sueño, a eso que tanto me soñé y ahora es como que ya lo tienes y lo que vas a hacer para sacarla del estadio estando ahí. He ensayado un montón, he tenido algunos preparativos, quiero que sea un show -que tanto yo como la gente que esté- lo disfrute muchísimo. Soy perfeccionista, me encantan los detalles, así que deben esperarse un gran espectáculo.

¿Algún adelanto para los curiosos?

(Risas). No quiero decirte tanto, pero hay visuales, bailarines y mucha energía.

