La nueva versión de Óscar Iván Zuluaga se ve con más confianza que hace 7 años, cuando ya rozó la Casa de Nariño. Más experimentado, más tranquilo tras salir indemne de sus acusaciones, y con la seguridad se saberse un candidato con opciones y lo que es más importante, un buen candidato. Con 62 años y media vida en el sector privado y otra media en el pública, OIZ se ve en un momento perfecto de madurez. Apuesta duro: crear 2 millones de empleos con un eje programático más liberal que conservador clásico: bajos impuestos, más empresa privada, libertad en lo social y económico. Sabe también que para ganar la presidencia tendrá dos frentes: el primero, el interno con sus compañeros del Centro Democrático; y el segundo, si supera la contienda interna, contra una amalgama de diversos líderes de centro y derecha y sus propios egos. Esto nos contó en su despacho en Bogotá.

Sobre su regreso a la carrera presidencial

“Hoy tengo muchas preocupaciones por la pandemia, en 15 meses hemos perdido 15 años de conquistas sociales, por eso he decidido lanzarme a la presidencia de nuevo después de que en 2014 ganara la primera vuelta y sacara 7.000 millones de votos. Mi carrera profesional es una mezcla del sector privado y público. Yo sé cómo generar empleo, como conquistar mercados internacionales. Sé lo que sufren millones de pequeños y medianos empresarios y por eso quiero recuperar la confianza de los ciudadanos en Colombia y mejorar su bienestar, creando 2 millones de empleos dignos, especialmente a los jóvenes. Hoy Colombia tiene dos millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, hay que acabar con esa desigualdad”.

La herencia de Duque a su candidatura

“Soy consciente de que somos partido de Gobierno y hay asumir lo bueno y lo malo de la gestión de la pandemia: lo bueno el proceso de vacunación y la reactivación económica que eso trae, además se duplicó la capacidad hospitalaria o el programa ‘Ingreso solidario’, que fue un salvavidas para más de 3 millones de colombianos. También hay que reconocer errores. Yo por ejemplo hubiera militarizado el puerto de Buenaventura. Por primera vez el país perdió la cadena de suministro. No se puede permitir que actores terroristas crearan semejante caos y bloque a la economía. Pero siempre mirar hacia adelante”.

Política fiscal

“Voy a eliminar ese impuesto fastidioso que es el 4×1000 y lo financiaré eliminando el peso del estado. Necesitamos reducir los gastos del Estados. La primera Reforma tributaria fue inoportuna. La de hoy es muy equitativa. Es la primera vez que los sectores productivos están satisfechos, no se toca el IVA y no afecta a la clase media. Si soy presidente desarrollaremos una política fiscal más eficiente, atacando la evasión fiscal y promoviendo que la economía informal entre en el sistema con trámites más sencillo y tarifas bajas, si logramos entre al sistema el 50% de la economía colombiana que es informal, tendremos más orden y lograremos ajustar y bajar impuestos a los ciudadanos”.

Los tres grandes problemas de Colombia

“El desempleo, sin empleo no hay nada. La inequidad de los la mujer y los jóvenes. La educación y alimentación de los niños. Cortar el círculo de pobreza e injusticia”.

Elecciones del 2014

“A mí me hicieron un montaje, el Caso Hacker. Durante 7 años me he dedicado a defenderme de todos esos ataques y hemos ganado todos los pleitos judiciales. Hoy ya sabemos como se financió esa campaña política del gobierno de entonces. Mi campaña fue honorable, todos los tribunales me han dado la razón. Aprendí de aquello que a veces hay que no confiar en terceros, yo soy una persona de buena fe, creo en las personas, pero hay que cuidarse”.

Acuerdos de paz en La Habana

“Aceptando y reconociendo la JEP, como gobernante no creo que la solución sea reversar los acuerdos de La Habana. Por el contrario, lo que hay que hacer es plantear ajustes, como en todo proceso de paz, como lo hizo Irlanda, por ejemplo. Hoy la fiscalidad del país por la pandemia es mucho más complicada, habrá que revisar los tiempos. Además, siempre he dicho que los que hayan cometido delitos de lesa humanidad no pueden estar en el Congreso, no pasa en ningún país del mundo. O que los militares y empresarios tengan un juzgamiento distinto a los terroristas o los que se aliaron con el narcotráfico”.

Ideas de su gobierno para 2022

“Uno tiene que construir consensos y trabajar incluso con los que no está de acuerdo, pero a la hora de las alianzas todos tenemos que unirnos. A Petro hay que ganarle con votos, con ideas, con propuestas. La libertad: el poder elegir el colegio para tus hijos, o el médico que lo atienda. Que escojan donde mercar, llevar los ahorros o trabajar. Propuestas desde lo local y regional hacia arriba. Somos un país de regiones, y somos un país de mujeres, no hay una mayor medida social que incentivar y proteger a la mujer, que en Colombia el 40% de los hogares son madres cabeza de familia”.

Y nombres propios para esas alianzas

“El país necesita grandeza por encima de nombres propios. Yo aspiro primero a ser el candidato de mi partido para luego avanzar con otros sectores políticos como Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Cambio Radical de Álex Char, Conservadores, la U, juntas de acción comunal, sindicatos… y todos discutir un mecanismo democrático para que haya un solo candidato. El que más convenga. Lo que importa es el país y que no venga el comunismo como en Perú”.

Su lado no político

“Soy una persona normal, felizmente casado, amigo de mis amigos. Respeto profundamente a todas las personas independientemente de sus ideas. Me gusta leer, caminar, las noticias, hago ejercicio, voy mucho a mi pueblo, Pensilvania, donde me encanta tener contacto con la naturaleza”.