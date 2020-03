OMS dice que hay países que no se están tomando en serio al coronavirus

Tedros Adhanom, presidente de la OMS

“Esta epidemia del nuevo coronavirus es una amenaza para todos los países, ya sean ricos o pobres. No obstante, nos preocupa que algunos no se hayan tomado esto lo suficientemente en serio o hayan considerado que no hay nada que puedan hacer”.

Con esta rotundidad, aunque sin señalar a ningún país en concreto, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha definido el estado global de la epidemia. “Esto no es un simulacro, ni el momento de rendirse, ni de excusas, sino que es el momento de actuar”, reiteró Tedros Adhanom.

Las incógnitas sobre el brote vírico todavía reinan en la Organización Mundial de la Salud, que a pesar de las investigaciones no ha conseguido predecir la letalidad del coronavirus ni su capacidad de contagio.

“Hay mucho que no se sabe pero lo mortal que sea el coronavirus no va a depender sólo de él mismo sino de cómo se va a responder a él. Es una enfermedad grave. No es mortal para la mayoría de las personas, pero puede matar. Todos somos responsables de reducir nuestro propio riesgo de infección y, si estamos infectados, de reducir nuestro riesgo de infectar a otros”, zanjó el director general.

Los datos oficiales del coronavirus que maneja la Organización Mundial de la Salud son unas 105.000 personas infectadas en todo el planeta. “Estamos profundamente preocupados por el incremento de países con casos del nuevo coronavirus”, dijo Adhanom.

