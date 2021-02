Mockus aboga por Petro en la coalición de centroizquierda

En una entrevista realizada por la Revista Semana, el excongresista Antanas Mockus señaló que Gustavo Petro debería estar presente en la coalición de la centroizquierda de cara a las elecciones para la Presidencia de Colombia.

El partido Alianza Verde se encuentra en una división marcada entre quienes se oponen a que Gustavo Petro esté en la coalición que lideran, y quienes piden que él esté presente. La opinión de Antanas Mockus podría darle brío a la opción de que incluyan al líder de la Colombia Humana en la coalición que están armando. El senador con más votación en el Senado por Alianza Verde se opuso con un “No”, ante la pregunta sobre si Petro debe ser excluido de tal unión.

Integrantes de Alianza Verde, sobre todo quienes están a favor de que se incluya a Gustavo Petro en la coalición, se han manifestado sobre las declaraciones de Antanas Mockus. También algunos políticos cercanos a la Colombia Humana como Armando Benedetti.

Si @AntanasMockus que obtuvo la mayor votación al Senado, y yo que saqué la mayor votación a la Cámara de Representantes estamos de acuerdo en una convergencia sin vetos a @petrogustavo , me pueden explicar de dónde sacan qué somos minoría?

Antanas Mockus: No.

Mockus, el gran hacedor de la Alianza Verde, dice que Petro tiene que estar en la consulta. Si no fuera por los 500 mil votos que obtuvo y su apoyo, el 90% de los senadores de los verdes no serían congresistas y Claudia López no sería alcaldesa. ¿O él representa a las minorías?

— Armando Benedetti (@AABenedetti) February 27, 2021