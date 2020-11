Megan Rapinoe fue amenazada por ejercer antirracismo

Megan Rapinoe ha sido la figura más mediática delos últimos años en el fútbol femenino. Siempre se ha destacado por capitalizar su fama para sensibilizarse con causas que ella cree justas. A pesar de pertenecer a la comunidad LGBTI y ser una activista contra la homofobia señaló que fue amenazada cuando se sensibilizó con causas antirracistas.

Este viernes The Guardian publicó fragmentos de un libro que escribió en el que habla de cómo se conoció con su pareja, la basquetbolista Sue Bird y algunas otras situaciones de su carrera deportiva. Pero lo que llamó la atención fueron las amenazas recibidas por adoptar la postura antirracista que originó el mariscal Colin Kaepernick.

El partido fue entre Seattle Storm, el equipo de Sue y Chicago Sky y cuando el himno comenzó a sonar, me quedé sentada. Fue el día después de que Colin Kaepernick se arrodillara por primera vez… Me arrodillé de nuevo unos días más tarde en Maryland. El furor fue instantáneo y enorme. Los blancos estaban locos. ¡Vaya, estaban locos! Los comentaristas conservadores en los medios inmediatamente comenzaron a gritar que arrodillarse durante el himno era una falta de respeto a los militares… Cuando les dije a los periodistas que estaba arrodillada para llamar la atención sobre la supremacía blanca y la brutalidad policial, mucha gente blanca se lo tomó de manera increíblemente personal… Cuando hice campaña por los derechos LGBTQ o la equidad salarial, siempre me habían recibido calurosamente. Sabía que el racismo era diferente. Como señaló Tina Charles, usar cintas sobre el cáncer de mama para crear conciencia estaba bien; la sensibilización sobre el racismo, en una liga en la que el 70% de los jugadores eran negros, no lo era… Hay un tipo particular de indignación desconcertada que los blancos reservan para otras personas blancas que consideran que están ‘traicionando’ a su raza y esa semana sentí toda su fuerza.