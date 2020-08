Después del terremoto político y judicial tras la filtración de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia priva de libertad al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, la pregunta es ¿cuál será el horizonte judicial al que se enfrente próximamente? La primera conclusión es que éste, por la complejidad y los matices políticos que tiene el juicio, será largo, de años probablemente.

Confidencial Colombia contactó a uno de los juristas más reconocidos del país, José Gregorio Hernández Galindo. Galindo es ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1991 y 2001, y Presidente de la misma en 1995.

Hernández Galindo afirma que “las decisiones de las instituciones de justicia deben ser respetadas por todos. Se han producido presiones de lado y lado y ha enrarecido y lo ha politizado, la justicia. Lo primero que hay que aclarar es que esta no es una sentencia condenatoria, es una medida de aseguramiento de la libertad domiciliaria. Esta medida es posible que se mantenga durante todo el proceso, aunque también podría ser revisada durante el mismo y ver si se levanta o se mantiene. Eso será a criterio de la Sala”.

Como Senador de la República, Uribe Vélez, tiene categoría de aforado, por lo cual tiene la posibilidad de acudir a una segunda instancia en el momento que la Corte Suprema. Esa es la única institución que lo puede juzgar, resuelva en primera instancia. “La Corte Suprema de Justicia no le juzga por posibles delitos como Gobierno, sino ya como senador por manipulación de testigos. Hay que mantener como en todos los casos la presunción de inocencia”, afirmó Hernández Galindo.

¿En qué momento estamos del proceso?

La parte investigativa o de instrucción concluye que el ex presidente habría podido incurrir en delitos y por eso le aplican las medidas de aseguramiento. Ahora, después de las alegaciones pertinentes de los abogados, debería dar inicio el juicio en otra sala de la Corte Suprema, la sala Penal de primera instancia, que la conforman 6 Magistrados. Todos los magistrados tienen el mismo nivel en las dos salas. La 1° profiere el fallo, y función de cual sea, Uribe apelaría a una segunda Instancia, también compuesta por 6 magistrados.

“Este es un juicio es muy difícil y mediático. La primera parte del proceso transcurrió casi en un año. Ahora podría recurrir los abogados, es un tema de meses, posiblemente varios años de juicios”, declara Hernández Galindo.

Finalmente, preguntado por una posible sentencia en función de su experiencia judicial, Hernández Galindo, se mostró muy cauteloso. “A Uribe se le juzgan por unos delitos posteriores a su presidencia. Como comenté hay que esperar a la instrucción, analizar todas las pruebas y seguro la Corte tomará la decisión en base a la justicia. Sea cual sea el veredicto final, posiblemente nos vayamos a varios años de instrucción y en hipotético supuesto de ser hallado culpable no creo que entrara en una prisión, por seguridad y la dignidad de su cargo, más bien podría ser una medida de aseguramiento domiciliario”.

Lo que sí queda claro es que se suspende su actividad como Senador de la República. No queda destituido, ni sufrirá la pérdida de la curul, Lo que pasa es no podrá deliberar, no podrá votar ni cumplir ninguna de las funciones de congresista mientras dure la suspensión.