A medida que avanza el tiempo, el coronavirus COVID-19 sigue ganando terreno y en muchos países han combatido la pandemia con ayuda fundamental de Apps basadas en el monitoreo.

Si bien es cierto que el sector salud es quizá el más importante para encarar esta crisis por la enfermedad, las Tecnologías de la Comunicación y la Información -TIC’s- han sido cruciales para prevenir el contagio masivo de COVID-19. Varios países en Europa y Asia ya han identificado lo vital que son los softwares para combatir el COVID-19. Incluso, algunos gobiernos han sido los encargados de crear estas aplicaciones de monitoreo.

El caso más exitoso es el de Corea del Sur -que además de priorizar hacer numerosas pruebas para detectar el contagio, y los casos encontrados aislarlos de inmediato en una fase previa- también han tenido muy en cuenta el uso de aplicaciones de monitoreo. Con la aplicación, que consiste en enviar alertas y monitorear la localización de los contagiados para asegurarse de que cumplen con la cuarentena, pidiendo selfies o la ubicación para evitar la comunicación por teléfonos.

Polonia, República Checa, Taiwán, Vietnam e Israel también han implantado Apps gubernamentales similares con algunas variaciones. En la mayoría es con el envío de selfies a distintas horas para asegurarse de que los contagiados o potenciales contagiados cumplen con la cuarentena.

En el caso de Singapur, TraceTogheter envía recordatorios para informar si un usuario tuvo contacto por más de 30 minutos con una persona potencialmente contagiada. En caso de que el contagio saliera positivo, las autoridades generan un código inmediato para avisar a los demás usuarios que tuvieron contacto con el contagiado.

#TraceTogether to stay safe together! Download the community-driven contact-tracing app, which estimates proximity between users via Bluetooth signal. No personal data or geolocation data is tracked. #SGUnited pic.twitter.com/8suV9klUQ3

— GovTech (Singapore) (@GovTechSG) March 21, 2020