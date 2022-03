La sorprendente decisión de ‘Save the Children’ que afecta a Ucrania

La ONG Save the Children ha rechazado la donación de un millón de dólares de una empresa de energía para aliviar la crisis de los niños en Ucrania porque no quiere respaldar los combustibles fósiles”. La empresa rechazada es Neptune Energy, productor de gas en el Mar del Norte, Inglaterra, y la ONG aduce para dicha decisión que la compañía no hace nada por cuidar el Medioambiente.

Neptune, que dice haber donado ese millón de dólares para los esfuerzos humanitarios de Ucrania, cuestionó la decisión con los fideicomisarios de Save the Children, diciendo que su personal eligió la organización benéfica y que el desaire los había “conmocionado por nuestra compañía sí está comprometida a trabajar en temas de cambio climático”.

Save the Children ahora rechazará las donaciones de empresas “cuyo negocio principal son los combustibles fósiles… siguiendo el ejemplo de los niños que han protestado por la amenaza que la crisis climática representa para su futuro”, informó publica el diario británico The Daily Telegraph.

Neptune Energy también afirma que tiene emisiones de carbono más bajas que el promedio de la industria y almacenará más carbono del que emite para 2030. La compañía produce alrededor de 130.000 barriles de petróleo diarios.

Argumenta la ONG

Un portavoz de Save the Children dijo: “Decidimos a principios de este mes que dejaríamos de recibir donaciones lo antes posible de empresas cuyo negocio principal son los combustibles fósiles. La única excepción durante un período de transición antes de que esta política entre en vigor sería una gran donación a nuestro Fondo de Emergencia Infantil flexible.

‘La razón es que esto podría usarse en una crisis para la cual hay relativamente poco dinero disponible, como en el Cuerno de África. Hemos cambiado nuestra política siguiendo el ejemplo de niños de todo el mundo que han protestado por la amenaza que la crisis climática representa para su futuro”, concluyó la ONG.