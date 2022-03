La OTAN se prepara ante un “posible” ataque nuclear de Rusia

La OTAN no lo ve nada claro. Por ello mantuvo hoy una reunión de urgencia “sin precedentes”en Bruselas. A la histórica cita asistieron los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 miembros y todos acordaron por unanimidad reforzar la ayuda a Ucrania y aumentar considerablemente la presión sobre China. Firmes pero cometer pasos en falso, al mismo tiempo también acordaron no harán nada que pueda provocar un choque abierto con Rusia. No mandarán tropas a combatir, ni tampoco asistencia militar directa de la OTAN como tal sino de parte de algunos de sus socios; y sobre todo, no crearán una zona de exclusión área exijida por Zelenski.

Ucranian pidió “asistencia militar ilimitada. “Aviones para perder a tanta gente y que todavía no hemos recibido ni uno solo. Tanques para defender nuestras ciudades. Tenéis al menos 25.000 tanques. Ucrania está pidiendo sólo 500”, suplicó Zelenski durante la teleconferencia, en la que también mandó un duro mensaje a la Alianza Atlántica. “En los próximos días veremos quién es un amigo, quién es un socio y quién nos traicionará por dinero”, concluyó. De momento no mandarán tanques ni aviones, sólo Los países armas y munición, misiles antitanque, antiaéreos y drones.

No obstante, lo más relevante de la jornada es que implícitamente, la OTAN hoy reconoció que es posible un ataque de Rusia con armas químicas o biológicas. “Haremos un mejor equipo contra las amenazas biológicas, químicas, radiológicas y nucleares. Esto podría incluir detección, protección y suministros médicos, así como capacitación para descontaminación y gestión de crisis”, concluyeron.

Jornada histórica en la OTAN

La jornada en Bruselas no tiene precedentes. Joe Biden participó por primera vez en la historia en un Consejo Europea y afirmó que la Alianza Atlática”responderá si Putin utiliza armas químicas”. Mañana se celebrará también un encuentro presencial del G7, en el que las grandes potencias discutirán sobre más medidas y sanciones contra Moscú, incluyendo incluso la ‘expulsión’ de Rusia del G20, limitar su capacidad de vender oro o de reforzar el rublo exigiendo el pago en esa divisa en los contratos de petróleo o gas.

La frase de Biden que nos alerta de la III Guerra Mundial

Activación de los elementos de defensa ante la posibilidad de un ataque nuclear en Ucrania. Preocupa el uso de armas no convencionales y las posibles consecuencias sobre los países vecinos. Así que la Alianza quiere estar lista. “Estamos aumentando la resiliencia de nuestras sociedades y nuestra infraestructura para contrarrestar la influencia maligna de Rusia”, afirmó la Alianza.

El secretario general, Jens Stoltenberg también hizo un llamamiento a China: “Estamos preocupados por los comentarios públicos recientes de los funcionarios de China y les pedimos que dejen de amplificar las narrativas falsas del Kremlin”, afirmó.