Junior vs Nacional: Herrera se excusó en el poco descanso

Este miércoles Junior de Barranquilla recibió a Atlético Nacional, que viene de ser campeón. El equipo paisa cayó 3-1 tras verse superado ampliamente en lo físico por su rival.

“Nacional no jugó un buen partido. Venimos de un título de un receso y con el poco tiempo de trabajo nos costó mucho en la parte física. Junior aprovechó las oportunidades que tuvo y nosotros no logramos concretar. Arrancamos el torneo con un equipo sub 20, luego fuimos a jugar con un equipo que no se había preparado”, señaló el entrenador del verde Hernán Darío Herrera en rueda de prensa.

Por Junior anotaron Luis “Cariaco” González, Carlos Esparragoza y Edwuin Cetré; mientras que por el ‘Verdolaga’ marcó Jéfferson Duque para el 3-1 final. No obstante, el partido tuvo un par de polémicas por decisiones del VAR.

Por Atlético Nacional fue expulsado Kevin Mier y le pitaron un penal en contra, pero hubo una jugada fuerte de Fredy Hinestroza sobre Daniel Mantilla que no ameritó expulsión.

Junior visitará en la tercera fecha a La Equidad, mientras que Nacional recibirá a Milloanrios en el clásico de la semana.

*Foto: Captura YouTube (Atlético Nacional)