Este jueves Hugo Rodallega destapó su claro deseo de jugar en Boca Juniors y aseguró que en la temporada pasada estuvo cerca de jugar con Estudiantess de La Plata por deseo de Juan Sebastián Verón.

“Si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión por más que no pueda salir del país… Me gustaría conocerlo, él fue un jugador espectacular y me encantaría reunirme. A mí no me gusta el mate, pero puedo tomar café o una gaseosa”, dijo el delantero colombiano de 34 años en entrevista con el programa Culrura Gol.

Actualmente, Hugo Rodallega juega en la Liga de Turquía para el Denizlispor que es décimo en la tabla de posiciones de dicha competencia.

