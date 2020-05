Horripilante declaración a la justicia de Daniela Cortés sobre agresiones de Sebastián Villa

Tomada de Internet

El pasado 30 de abril, Daniela Cortés que denunció a Sebastián Villa por violencia de género, rindió declaratoria virtual a la justicia de Argentina por medio de la plataforma de Zoom y relató episodios de amenazas y agresiones físicas. El Diario Olé tuvo acceso a esas declaraciones y las hizo públicas.

La gota que rebasó el vaso

Para el 26 de abril, la pareja tuvo una discusión fuerte y el futbolista le pidió a su exnovia que se fuera del apartamento, pero ella se negó por motivo de la cuarentena.

“Él siempre tenía el vicio de informarles de nuestras discusiones a sus empresarios, aunque no sé con qué fin. Llamó a uno de ellos y el empresario le informó que no quería que yo siguiera en la casa, y que conseguiría un departamento para que alguno de los dos nos fuéramos. Al otro día nos levantó una llamada del empresario diciendo que había conseguido un departamento. Ahí él me dice que empiece a empacar y me vaya de la casa… Se enojó horrible y empezó a empacar”, dijo Daniela.

Llamada a sicarios

Inmediatamente fue avanzando la discusión, Daniela Cortés afirmó que Villa hizo una llamada a unos sicarios en Medellín para que atentara contra sus padres, su hermana y su hija. Con dicha llamada quería persuadirla para que se fuera de la casa.

“Se comunicaron con uno de los principales (sicarios) de una banda. Ahí es cuando dice que mejor lo llama cuando esté solo para darle indicaciones de qué hacer… Empieza a llamar a mi mamá delante de mí, y le dice que si yo no me voy de la casa él va a hacer algo contra la vida de ella… Él le cuelga y me empieza a agredir“, señaló.

Agresión

Luego de esa llamada, Sebastián Villa arremetió con golpes contra el la. Según relata, él llamó a su representante para averiguar la dirección del nuevo domicilio de hospedaje.

“Me pega puños, patadas, me pega con el anillo de compromiso, me genera un chichón. Me coge del pelo y me pega patadas en el abdomen, en los muslos y en la cadera. Me coge fuerte de los brazos, me tira al piso. Ahí me paro y salgo corriendo a la cocina”, expresó Cortés, que también le habría pedido ayuda al representante del futbolista para regresar a Colombia, pero este se negó. Después de las agresiones, Villa se fue del apartamento.

Hospedaje de Juan Fernando Quintero a Villa

Finalmente, se supo que el futbolista se fue a la casa de Juan Fernando Quintero. Esto luego de que Daniela Cortés sacara las maletas del futbolista y se encerrara por miedo a las agresiones de él. Sin embargo, el futbolista regresó por su pasaporte.

“Recibo una llamada por WhatsApp por parte de Juan Fernando Quintero, para decirme que (Villa) se estaba hospedando en casa de él… Pedía que le abriera la puerta porque estaba acompañado de un primo de Juanfer, que él (el primo) no iba a permitir que Sebastián me volviera a atacar, que yo lo dejara ingresar. Le abro la puerta con mucho temor, él ingresa con maltrato verbal diciendo ‘hija de puta'”, afirmó.

Hasta el momento esos son los detalles conocidos del caso de violencia de género del futbolista. Sebastián Villa no ha ratificado su denuncia por extorsión y Cortés reveló que los representantes de él le han pedido que retire las denuncias.

