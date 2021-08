Después del video que se viralizó este domingo por parte de Bruno Díaz en el que denunció cómo Gustavo Bolívar habría estafado a su hijo por un contrato de paneles solares en el hotel Paraíso Estudios, ahora el senador publicó un video en el que se defiende de los señalamientos.

Según Gustavo Bolívar, Diego Díaz le pidió un adelanto de 40 millones para iniciar el negocio, mientras arrendó el hotel a la compañía Viva Consolidadora de Henry Garzón, que se comprometió a pagar 3,5 millones durante 3 años. El senador culpó al uribismo de hacerle campaña sucia al hotel y después a la pandemia de la quiebra que sufrió y por ende, quedó debiendo a los proveedores, entre ellos a Diego Díaz.

“Muchas veces le pedí que nos reuniéramos para arreglar las cuentas”, aclara Gustavo Bolívar mientras mostró pantallazos de su chat con el artista posteriores a la muerte de Diego Díaz.

El foco de Gustavo Bolívar se sostuvo en el periodo de pandemia, pero no aclaró el retraso de los pagos en el lapso de 2018 y 2020 cuando no había pandemia. Además señaló que no recibió arriendos ya que el hotel estuvo en quiebra.

“Hay una serie de calumnias que no voy a comentar. No me voy a aprovechar del dolor de Bruno, pero sí voy a tomar acciones legales (…) Tengo pruebas de lo que estoy diciendo y las voy a aportar para que la justicia sepa que nunca he estafado ni robado a nadie. Sé quién está detrás de este video, sé que no es espontaneo porque tiene mucha producción, sé qué personas me quieren destruir y no son los del uribismo, porque ni siquiera ellos son tan bajos”, señaló el senador.

Por lo pronto, Bruno Díaz no ha instaurado acciones legales en contra de Gustavo Bolívar, mientras este ya anunció que sí recurrirá a las vías judiciales para limpiar su nombre.

