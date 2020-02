Foto: governo.it

Toda la actividad cultural y deportiva quedó paralizada en Italia este fin de semana luego de que se confirmara el mayor número de casos por contagio de la epidemia del coronavirus en Europa. La Serie A y el Carnaval de Venecia fueron los principales damnificados.

“Desde esta tarde, planeamos detener el carnaval y todas las actividades deportivas hasta el 1 de marzo”, dijo Luca Zaia, presidente de la región de Véneto este sábado en horas de la noche.

La decisión se tomó después de que la cifra de contagiados ascendiera de 79 el pasado sábado a 150 este domingo. Además, se confirmó la muerte de 2 ciudadanos italianos como causa de este contagio. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, declaró la prohibición de la entrada o salida de estas regiones en las que más pulula el brote.

Precisamente las regiones de Véneto y Lombardía se encuentran aisladas ahora mismo. La recomendación a los más de

50.000 personas pertenecientes a las aldeas en dos regiones del norte que no salieran de sus casas.

Hasta el momento son 26 países donde se han confirmado su presencia. Se han encontrado más de 1.400 casos y 11 muertes. En China, país donde se originó la epidemia, se confirmaron 76.392 casos y 2.348 muertes.

Atalanta vs Sassuolo; Torino vs Parma; Inter vs Sampdoria; y Hellas Verona vs Cagliari fueron suspendidos a causa del coronavirus. Solamente se disputaron los partidos entre Roma que venció 4-0 al Lecce, y Genoa que cayó 3-2 contra Lazio.

Por su parte, el Carnaval de Venecia -uno de los más importantes de Italia- fue terminado dos días antes de lo que estaba predispuesto, pues este iba hasta el martes 25 de febrero.