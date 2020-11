Foto que indigna por privilegios de la monarquía tailandesa

En Tailandia es obligación que quienes trabajan en el palacio para la familia real de ese país estén de rodillas ante el rey y la reina, quienes se consideran reyes en dicho país. No obstante, una foto difundida por el periodista Andrew McGregor causa fuerte indignación en las redes.

En la foto en cuestión se ve a la reina Suthida durante un acto oficial, pero alguien que le escolta tiene visiblemente afectadas sus rodillas.

When your job requires you to spend most of the time on your knees… pic.twitter.com/tvhJH6NIIb

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 20, 2020