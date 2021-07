Este lunes estrenaron el tráiler oficial de Memoria, coproducción de Tailandia, Colombia, Francia, México, Reino Unido y Alemania que se estrenará este 15 de julio en el Festival de Cine de Cannes. El filme es protagonizado por Tilda Swinton.

El guion está a cargo del tailandés Apichatpong Weerasethakul, quien ya obtuvo la Palma de Oro en Cannes por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives en 2010 y el premio del jurado en este festival en 2004 por Tropical Malady.

En Colombia la película tuvo como locaciones Bogotá, Quindío y Pijao. El elenco lo completan Daniel Giménez Cacho, Jeanne Balibar, Juan Pablo Urrego, Elkin Díaz y Daniel Toro.

Después de Gamín de Ciro Duran, Rodrigo D No Futuro y La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria, La Tierra y La Sombra de César Acevedo y El Olvido Que Seremos de Fernando Trueba, Memoria sigue enriqueciendo la participación de Colombia en la selección oficial de Cannes año tras año.

*Una cultivadora de orquídeas visita a su hermana enferma en Bogotá. Mientras está allí, se hace amiga de una arqueóloga francesa a cargo de monitorear la construcción de un interminable túnel y de un joven músico. Cada noche, le molestan los fuertes golpes que le impiden dormir.

“It's like a rumble from the core of the earth."

Official trailer for MEMORIA, the new film by Apichatpong Weerasethakul.

Starring Tilda Swinton.

World Premiere @Festival_Cannes 7.15 pic.twitter.com/imLpueyiHM

— NEON (@neonrated) July 12, 2021