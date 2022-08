“Era un peligro para todos ustedes”: Jessi Uribe, al concierto que canceló

Jessi Uribe se vio envuelto en un escándalo el pasado domingo por no presentarse en el concierto previsto para el domingo 14 de agosto en el municipio de San Antonio, Tolima, el alcalde Jorge Iván Vásquez, mostró su molestia y dijo: “Miró las condiciones y dice que no puede cantar, que le da pena y le da cosa embarrarse los zapatos para cumplirle a la gente de San Antonio, vamos a elevar acciones jurídicas, Jessi Uribe y su grupo de producción son unos faltones”

Por su parte Jessi Uribe en su cuenta de Instagram por medio de un video expresó: “Un saludo a toda mi gente de San Antonio Tolima, este video, este post, es para explicarles la situación de ayer, del por qué no me presenté. Declararles que en ningún momento cancelé, solo aplacé el show por está situación, van todos los videos y todas las situaciones que ustedes no vieron se las voy a mostrar aquí.

Además agregó: “No fue por mí, y no por ensuciarme las botas como dice el alcalde, más bien lo hice cuidándolo a él también porque era un peligro para todos ustedes. Ojo a estos videos llenos de agua con cables de alta tensión, y la gente ahí al lado podía ser un peligro.

“Aquí está la gente en el agua al lado del escenario, esta es la parte por donde entraban mis músicos y el equipo de trabajo. Por aquí debía entrar yo, y sí caía agua en el escenario, miren este es un video donde estaba un grupo antes tocando, miren, yo no hablo mentiras. Que en escenario no caí agua, ya les expliqué, no era por mí, yo estoy acostumbrado a cantar donde me pongan, pero era por ustedes, había gente debajo del escenario que son los que trabajan arreglando la parte del sonido eléctrica y todo, miren esto”, enfatizó el cantante de música popular.

El artista manifestó, “Me despido diciéndole a mi gente que nunca cancelé, sí llegue, porque tengo los peajes, la camioneta que alquilé llegué hasta allá, si me toca enviar todo lo que me toque enviar lo envió. Realmente estoy aclarándoles a ustedes, lo hice cuidándolos a ustedes, me da tristeza, me parece muy triste lo que hace el señor alcalde hablando y generando odio, creando odio, no sirvo para eso, no me gusta generar odio ni nada”.

“Les agradezco de verdad por siempre estar conmigo, nunca cancelé la fecha, aclaro nuevamente solo la aplacé, el alcalde salió diciendo que no me quería ver por allá, realmente es una decisión que toma él, pero yo sé que la gente no tiene la culpa de esto. Así que yo estoy listo para cuando reconfirmen la nueva fecha esto dispuesto a ir, porque ustedes no tienen la culpa de esto, fue culpa del clima, yo nunca culpé al alcalde, no culpo al empresario Luchito Ocampo, no culpo a nadie, solo fue el clima, Dios los bendiga siempre nos vemos pronto”, finalizó Jessi Uribe.

