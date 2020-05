Foto: @Hectorperezoficial

Hace algunos días Andrés Cepeda lanzó su álbum decimotercero titulado Trece. Héctor Pérez, un joven cantante y compositor español contribuyó en la composición de El Equivocado, uno de los sencillos del disco. A partir de ahí su base de fanáticos en Colombia creció y su carrera se ha potenciado.

“Me puse muy alegre cuando supe que él iba a interpretar mi canción. Es suficiente que él haya tenido ese bonito detalle de escribirme, eso ya dice mucho de él”, expresó el cantante.

Héctor debutó en la música en 2014 con Billetes de ida y vuelta, proyecto que tuvo contribución de grandes exponentes españoles como Pablo Alborán, Malú, Raphael o Luz Casal, entre otros. Su despegue artístico a nivel local lo llevó a ser firmado por Warner Chappell Music Spain, a la que pertenecen también pertenece Pablo Alborán, además de Joaquín Sabina, Andrés Calamaro o Dani Martín. Adicionalmente, en 2017 fue invitado por Pablo Milanés para que abriera sus shows en Tenerife y Las Palmas

Confidencial Colombia lo contactó desde su natal España vía Zoom para hablar de su trayectoria y de los proyectos que tiene en camino.

Confidencial Colombia: Ya que tuvo la oportunidad de colaborar con Andrés Cepeda ¿Le gustaría participar con otro artista colombiano?

Héctor Pérez: Me encantaría y por falta de ganas no va a ser. Tienen una cúpula muy rica en todos los aspectos, sobre todo en lo musical. Es algo que yo admiro mucho y me gustaría nutrirme de todo el talento que se está exportando por lo menos a España, porque se nota mucho la llegada de artistas colombianos. Todavía no hay planes concretos para colaborar con algún artista colombiano, pero ojalá se den pronto porque para mí sería un sueño cumplido que eso se dé.

C.C.: ¿Qué planes tiene en camino?

Héctor Pérez: Estos han sido días de poder componer mucho canciones nuevas. Desde hace un tiempo trabajo con una oficina de management allí en Bogotá y hemos empezado a maquinar nuestros próximos pasos en cuanto la cuarentena acabe y nos dejen volver a la actividad normal. El primer paso será seguir haciendo promoción en Colombia aprovechando el lanzamiento de El equivocado por parte de Andrés Cepeda. Por otra parte, tengo planes de regresar al estudio a grabar canciones nuevas. Así que cuando finalice el verano vamos a estar lanzando 2 o 3 sencillos nuevos y espero que le guste mucho al público, especialmente al latinoamericano.

C.C.: ¿Cómo ha sido su rutina durante la cuarentena allá en España?

Héctor Pérez: Me esperé cosas peores cuando todo esto estalló, pero ahora se me está dando muy bien porque estoy dedicándole muchísimo tiempo a volver a tocar la guitarra y escribir. Siempre trato de dedicarle bastante tiempo a componer, cantar y a las redes sociales. Estos días estamos muy pendientes del celular y pegados a él. Esa posibilidad me ha permitido estar en contacto más que nunca con el público colombiano que desde el lanzamiento de El equivocado de Andrés Cepeda me han seguido mucho. Paso mucho rato hablando con la gente y agradeciendo el cariño que están dando. Estoy haciendo mucho deporte, me gusta mucho el fútbol o salir a correr. Aquí como estamos en fase 1 se nos permite hacer ejercicio dentro de unos horarios. También ando cocinando mucho y leyendo. También como comencé con mi oficina allá en Colombia, los horarios se me han trastocado un poco. Últimamente me estoy acostando muy tarde, a las 3 o 4 de la mañana de acá para poder coincidir con esta franja horaria y poder trabajar. Me pone muy contento porque soy muy nocturno y a mí personalmente la cuarentena me ha caído muy bien.

Publicidad

C.C.: Dentro de todo lo que conlleva ser músico ¿Lo que más extraña es estar en los escenarios?

Héctor Pérez: Lo que más. Justo estos días he estado haciendo rondas de preguntas con los fanáticos en Instagram y esa era la pregunta que más me hacían. Sin duda creo que la esencia de la música es la música en directo, porque es la razón por la que se hace música. Yo hago música para el público, no para mí solo. Necesito tocarla en directo y ver las caras de la gente, su reacción, cómo se ponen tristes cuando la canción es triste y es lo que más estoy echando de menos. Lo primero que pienso hacer cuando nos dejen volver son conciertos.

C.C.: ¿Qué mensaje le gustaría dejar al público colombiano?

Héctor Pérez: Me gustaría invitarlos a que me descubran y escuchen mis canciones que están en todas las plataformas digitales. Que a pesar de que son un público que no conozco en persona, me encantaría ir. Ya les quiero mucho, les agradezco todo el cariño que le dan a mi música a la distancia de momento y espero que se dé muy pronto la oportunidad de conocerles y dar un par de shows allá. A veces pienso por qué me merezco que gente que nos separa un océano me esté dando tanto cariño, es maravilloso.

Contenido relacionado: Katy Perry se muestra orgullosa de su embarazo en el videoclip de Daisies