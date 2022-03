Entrevista: así es Suárez Calleja, el colombiano elogiado por Joe Biden

Confidencial Colombia conversó con José Suárez Callejas. Bogotano, colombiano, estadounidense y orgulloso soldado de EE.UU desde hace 4 años. Ayer se hizo viral un video suyo junto a Joe Biden, mientras el presidente de EEUU hacía una arenga a sus tropas en Polonia. Biden llegó ayer a la ciudad de Rzeszów, a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, para evaluar la situación de los dos millones de refugiados desplazados de Ucrania tras la invasión rusa. Y allí se dio el famoso encuentro.

¿Sabían que el presidente Joe Biden les vendría a saludar?

Algo nos dijeron. Teníamos la idea de que posiblemente íbamos a tener la oportunidad de conocerlo, pero nunca me imaginé poder tenerlo a mi lado, tan cerca. Es un gran orgullo no solo para mí sino para toda mi familia.

¿Cómo fue ese momento de cercanía con el presidente Biden?

La oportunidad de compartir con el presidente para cualquier persona es un momento especial, pero para mi tenía un poquito más de significado porque soy la primera generación en este bello país. Llevo mi uniforme con mucho orgullo porque soy consciente de dónde vengo. Y lucho por salir adelante y continuar de lograr mis sueños.

¿Qué es lo que más le gustó del discurso de Biden ante las tropas militares?

Es mi presidente y le respeto mucho. El hecho de que haya estado presente en el país de nuestros hermanos polacos para mostrar su apoyo ya me merece todo el respeto. Solo me queda decir que le admiro mucho.

¿Cómo es su historia? ¿Cuánto tiempo lleva en EE.UU.?

Soy un joven de 22 años, nací en Bogotá y cuando tenía 8 años me fui a vivir con mi familia a Boise, una pequeña ciudad en Idaho. Crecí allí y años más tarde decidí enrolarme en el ejército, actualmente tengo la base en Fort Bragg, en Carolina del Norte, cuando no estamos viajando por el mundo.

¿Qué hace la 82 División Aerotransportada en Polonia en estos momentos?

Nuestra misión es de operación logística y de entrenamiento militar. Estamos aquí para respaldar a nuestros hermanos polacos y apoyarlos en todo. No tengo muy claro cuánto tiempo más estaremos aquí, seguro que el tiempo necesario.

Vea el video de la arenga de Joe Biden a sus soldados en Polonia

¿Por qué decidiste ser militar?

Siempre tuve una gran inspiración en el ejército, mi padrastro estuvo muchos años en el ejército y formó parte de la 82nd Airborne division (82 división Aerotransportada). Llegué a un punto en mi vida que quería un reto, y decidí meterme al ejército con el propósito de conocer el mundo y poder tener un mejor futuro para mí y para mi familia. Años después me encuentro formando parte de la misma división que él y con gran honor luzco el uniforme.

¿Y cómo va su carrera militar en el Ejército?

Me gradué de Entrenamiento Básico del Ejército en julio de 2018. Actualmente soy Corporal (p) E-4 (P significa promocionable) y estoy a la espera de subir a nivel E5 y ya sería Sargento.

¿Tuvo antecedentes militares en Colombia?

Mi tío en Colombia hace muchos años fue cadete y tengo un primo que está en la Escuela de Oficiales y se gradúa este año.

¿Tengo entendido que el ejército cambió tu vida?

Totalmente, de adolescente no encontraba mi sitio, era un poco indisciplinado y no hacía mucho ejercicio, por ejemplo. El ejército me enseñó casi todo. Gracias a ellos he podido hacer muchas cosas que hubieran sido imposible. Puede viajar, conocer a muchos sitios y a mucha gente de otros países. Estoy muy agradecido.

Suárez Callejas eludió hablar de detalles de la guerra y del papel que debería tener la OTAN en el conflicto. Él está, al igual que otros miles de soldados como él, preparados para todo, especialmente para ayudar a que el conflicto termine de la mejor manera posible.

Biden llegó ayer a la base militar procedente de Bruselas, donde anteriormente había participado en las cumbres de la OTAN, el G7 y la Unión Europea (UE) centradas en la invasión rusa de Ucrania. EE.UU. tiene 10.500 militares desplegados en Polonia, una décima parte de los 100.000 efectivos estadounidenses que se encuentran actualmente en el continente europeo, donde el Pentágono ha reforzado su presencia a raíz de la guerra en Ucrania.