En EEUU ya pasan del Covid: Kamala Harris es positivo y como si nada

Share on Twitter

Share on Facebook

La vicepresidenta Kamala Harris dio positivo por COVID-19 hoy martes según ha confirmado La Casa Blanca y la propia Harris en un comunicado. “Hoy di positivo por COVID-19. No tengo síntomas y continuaré aislándome y siguiendo las pautas de los CDC”, escribió Harris en un tuit el martes por la tarde. “Estoy agradecida de haberme vacunado y reforzado después”.

Harris no presenta síntomas y no ha tenido un contacto cercano en las últimas horas (aunque sí en últimos 14 días) con el presidente Joe Biden o la primera dama Jill Biden, dijo Kirsten Allen, secretaria de prensa del vicepresidente, en un comunicado. “Ella no ha mostrado síntomas, se aislará y continuará trabajando desde la residencia del vicepresidente”, dijo Allen en el comunicado. “Seguirá las pautas de los CDC y los consejos de sus médicos”.

Kamala Harris fue evaluada hoy martes en horas de la mañana en su oficina de West Wing como parte de su cadencia de prueba regular, dijo su oficina. Esta es la primera vez que Harris recibe un resultado positivo. Harris no participó en ninguna reunión o evento en la Casa Blanca esta mañana, dijo su oficina.

Joe Biden llamó a Harris el martes por la tarde, dijo la Casa Blanca. Biden quería registrarse y asegurarse de que ella tenga todo lo que necesita mientras se encuentra en cuarentena en su casa, según la Casa Blanca. Harris, de 57 años, viajó a fines de la semana pasada a California y permaneció allí durante el fin de semana.