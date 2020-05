En este nuevo episodio, al parecer habrían sido espiados periodistas internacionales, como el corresponsal de The New York Times en Colombia, Nicholas Casey, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; las periodistas de Time, Lynsey Addario y de Noticias Caracol (y ex directora de Confidencial Colombia), María Alejandra Villamizar, la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz; el director de Univisión, Daniel Coronell; el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez; la editora de la Unidad de Datos de El Tiempo, Ginna Morelo; así como periodistas de La Liga Contra el Silencio; miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de sindicatos como la Confederación General de Trabajadores (CGT); entre muchos otros, En la lista también figuran los senadores Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino; o el exviceministro de Defensa Jorge Mario Eastman.