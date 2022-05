Según pasan las horas se comienzana a conocer detalles del terrible suceso que conmocionó al mundo el pasado martes. Guadalupe Lieja es la madre de un niño de 8 años que tuvo la suerte de poder salvar la vida en el tiroteo registrado en la Escuela Primaria Robb, en donde se había atrincherado Salvador Ramos, quien cometió uno de los ataques más mortíferos registrados en una escuela de EE.UU. Por el momento, se desconoce cómo logró zafarse de los disparos, pero se sabe que fue el único que lo logró en el aula donde estaba atrincheradoel criminal, que al final, fue abatido por la Policía.

“Conozco a la mayoría de las familias y el lunes pasado vi a uno de los fallecidos: mi hijo juega al béisbol, así que lo hicieron uno contra el otro; lo acababa de ver jugar” afirmó, consternado Lieja, respecto al otro menor fallecido. Aún en estado de shock, Lieja explicó que era difícil encontrarle sentido a tal acto de violencia. “No sé qué decir. Solo, como siempre decimos, abraza a tus hijos todos los días, todas las mañanas cuando vayan a la escuela o después de la escuela. Ya sabes, hazlo todos los días, cuando sea, siempe que tengas la oportunidad”, indicó, visiblemente emocionado en declaraciones a la NBC.

