El escandaloso número de niños desplazados y otras cifras en el primer mes de guerra en Ucrania

Hace hoy justo un mes a medio mundo le cogió de imprevisto el inicio de la invasión a Ucrania del ejército ruso. Por orden del Kremlin y Vladimir Putin, las tropas rusas irrumpieron con sus baterias militares por la zona. Como en toda guerra, el ‘baile’ de cifras es muy grande entre los distintos bandos, la manipulación de la información es un clásico en todo conflicto y a día de hoy es imposible contar con datos fidedignos.

Ucrania cuenta con un ejército de 200.000 uniformados activos de inicio más las milicias civiles, que según fuentes del propio gobierno serían otros 200.000 combatientes, tal fue la avalancha de voluntarios civiles que el propio gobierno tuvo que decir que no se alistaran más personas. El ejecutivo de Zelensky ha reportado más de 15.000 bajas entre los soldados rusos, cifra muy por encima de la reportada por inteligencia de Estados Unidos, que asegura es un poco más de 7.000, Rusia por su parte, cuenta con un ejército cercano a los 900.000 soldados, y el Kremlin solo ha reportado 500 bajas, mientras que asegura haber dado de baja a 3.000 soldados ucranianos. El tabloide ruso Komsomolskaya Pravda cita a círculos militares para afirmar que unos 9.861 soldados rusos habrían fallecido y más de 16.000 habrían resultado heridos.

Según estimaciones de un organismo imparcial como UNICEF, apropiadamente la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde el 24 de febrero, bien para tratar de buscar seguridad en otras zonas de Ucrania o para cruzar a países vecinos. “Es una situación que no habíamos visto antes, no en la historia reciente”, ha lamentado un portavoz de la agencia, James Elder, en declaraciones a la cadena CNN. “Es abrumador”, ha declarado, temeroso de lo que aún está por llegar “si no para la guerra, si no paran los ataques indiscriminados” sobre la población.

Superioridad militar rusa

Según datos de la agencia de noticias Reuters, las bajas a un mes del conflicto están por encima de las 20.000, con 2500 heridos, 1800 edificaciones dañadas y una cifra de pérdidas económicas en el mundo no inferior a los 120 billones de dólares.

Supuestos crímenes de guerra de Rusia

La superioridad rusa no solo se limita a la cantidad de soldados en sus filas, en general, el país cuenta con más unidades que Ucrania en todas las categorías desglosadas. Lo cuadruplica en cantidad de tanques con 12.420 unidades, frente a los 2.596 buques ucranianos; Rusia tiene 15 veces más flotas navales que Ucrania; y 16 veces más helicópteros de ataque. Además, Rusia cuenta con un portaaviones, 70 submarinos y 15 buques destructores, artillería que Ucrania no tiene nada.

10 millones de desplazados

La ONU estima también que hay otros 6,5 millones de desplazados internos en Ucrania y 3,6 millones de refugiados, lo que implica que más de diez millones de personas han tenido que huir de la incesante violencia. UNICEF estima que la mitad de los refugiados son niños, por lo que ha pedido que se les proteja también fuera de Ucrania. Polonia ya ha un merecibido a más de 2,1 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene registradas también 555.000 llegadas a Rumanía, 371.000 a Moldavia, 324.000 a Hungría y 256.000 a Eslovaquia. Además, tiene registrados 271.000 refugiados en Rusia, aunque las autoridades rusas aseguran que la cifra es superior.