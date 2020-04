Denuncian irregularidades en adjudicación del operador del Dominio .CO

Imagen de referencia

El pasado viernes 3 de abril se desarrolló la audiencia para determinar el operador del dominio .CO quien será responsable del activo digital colombiano por los próximos 5 años. Sin embargo, en el proceso se habría presentando una irregularidad, según denuncia que conoció Confidencial Colombia y que señalara que el Ministerio utilizó un archivo con errores de formulación para determinar el resultado del proceso, y que el mismo debe surtir un resultado diferente.

De acuerdo con la denuncia, en el pliego de la licitación en su numeral 9.2.2.1, debían descalificarse las propuestas inferiores al 70% de del promedio de las ofertas económicas recibidas. “En detalle, se debían tomar todas las propuestas económicas, calcular su media y descartar todas que fueran inferiores al 70% de ese cálculo. Esta condición se incluye para evitar ofertas artificialmente bajas y para garantizar una buena ejecución del contrato”.

Al proceso se presentaron dos propuestas válidas, una por 36% y otra por 19% de parte de Consorcio DotCO y .CO Internet SAS respectivamente. Así las cosas, cualquier propuesta inferior a 19.6% debió ser descalificada, por lo que la propuesta de 19% del proponente .CO Internet SAS, estaría en este rango inhabilitante. En la transmisión de la audiencia realizada por Ministerio se evidencia que hubo errores en el cálculo que se debía hacer de esta condición.

“No existe duda alguna. El Ministerio cometió un grave error en la formulación de la hoja de Excel que utilizó para evaluar las propuestas económicas. Esto puede verse en una simple lectura de los pliegos de condiciones. La propuesta de .CO Internet SAS debe ser descalificada. Acá no hay una interpretación, ni un punto de vista. Es matemática, y el proceso no puede adjudicarse en contravía de los pliegos de la licitación”, comentó Gerardo Aristizábal, representante de Consorcio DotCO.

Vale la pena anotar que la audiencia se realizó en condiciones extraordinarias y excepcionales debido al estado de emergencia que se vive actualmente por el COVID-19. La misma se hizo de manera virtual, lo que causó complejidades en la participación, retrasos y numerosos fallos en las herramientas tecnológicas utilizadas durante la jornada, conoció este medio.

Vale la pena recordar también que el proponente .CO Internet SAS, que debió ser descalificado según esta información, tiene en curso una demanda internacional contra el Estado por 350 millones de dólares y que durante el proceso instauró varios procesos intentando suspender el proceso de licitación.

El Ministerio tendrá que rectificar la situación y corregir el proceso pues la celebración del contrato bajo estas condiciones sería ilegal. Se espera el pronunciamiento del despacho en las próximas horas.

Confidencial Colombia se comunicó con la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y anunciaron un pronunciamiento sobre este tema en las próximas horas.