Doja Cat: De meme a ser la popstar con más proyección

Doja Cat ha irrumpido en la escena musical para convertirse en una de las artistas con más proyección en el mundo ‘mainstream’. Se dio a conocer por un meme se posicionó en las redes sociales y también gracias a TikTok. Ahora mismo es una de las 10 artistas más escuchadas en el mundo. Colombia podrá tenerla en marzo gracias al Festival Estéreo Picnic.

El año clave para entender el ascenso de Doja Cat es 2018. Después de intentarlo con varios EP y canciones desde sus 17 años, en dicho año sacó el videoclip para Mooo!, su primer éxito. Es una canción que consiste en referencias derivadas de vacas que van de lo gastronómico a lo explícitamente sexual y eso queda plasmado en un videoclip casero a base de croma e imágenes conseguidas de Google. El videoclip generó una avalancha de memes, pero ella no se quedó ahí.

Al igual que muchos raperos, Doja Cat hace parte de la onda DIY (Do It Yourself / Hazlo tu mismo), mediante la que aspirantes a artistas se labran su camino propio sin la ayuda de la industria musical. Lo hizo gracias a SoundCloud y a estos videoclips llamativos en YouTube.

Después de Mooo! y un álbum debut que no tuvo gran acogida, Doja Cat volvió a estar en las tendencias de distintas plataformas. Lo hizo con Say So, canción perteneciente a Hot Pink (su segundo álbum) y que ganó visibilidad rápidamente en TikTok -que de hecho fue uno de los primeros grandes éxitos en la aplicación- y después para implantarse como figura ‘mainstream’ incorporó a Nicki Minaj en su remix. Juicy también fue otro de sus sencillos que fueron notables en dicha plataforma.

En un momento en el que muchos artistas pop tienen la nostalgia de retomar y resignificar sonidos del pasado -Bruno Mars y Anderson .Paak con Silk Sonic o The Weeknd en cierto punto con Dawn FM– Doja Cat prefirió mirar adelante y con un concepto afrofuturista estrenó Planet Her, hasta el momento su álbum más exitoso y uno de los más notados durante el 2021 en la industria.

Este álbum consta de un concepto de ciencia ficción en sus videoclips, pero cuya temática se centra en las relaciones sentimentales, a pesar de tener un himno de empoderamiento femenino como Woman -también viral en TikTok-. Need To Know es la canción que simplifica cada detalle del álbum, yendo del rap de Get Into It a las baladas pop en Alone.

Ahora hay mucha expectativa por lo que la cantante -que también quiere ser recordada como rapera- pueda ofrecer más adelante. Tenerla en Colombia en su punto más alto artísticamente podría sonar a privilegio y en realidad lo es.

*Foto: Instagram (@dojacat (Jacob Webster))

