Este domingo, Daniela Cortés -que denunció a Sebastián Villa por violencia de género- señaló que el futbolista causó la pérdida de un embarazo después de que le diera una serie de golpes.

“El año pasado, para mayo estuve embarazada de él. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, donde me pegó y me maltrató. A los pocos días tuve un sangrado impresionante, fui al día siguiente al médico… Efectivamente, me hicieron una radiografía y me dijeron que ya no había más feto”, dijo Cortés a Crónica Tv.

La exnovia del futbolista señaló que él era bipolar y que aunque tenía días en donde era alegre, tenía episodios violentos que descargaba contra ella. Hasta el momento, el caso sigue en los juzgados y a Sebastián Villa le prohibieron su salida de Argentina.

