Crunchyroll adquiere Right Stuf y elimina el hentai

Gran malestar en muchas personas ha provocado la adquisición de Crunchyroll -servicio de transmisión de anime y manga- sobre Right Stuf, tienda y distribuidora de animes vía ‘eCommerce’ (comercio virtual).

What Crunchyroll quietly left out of this announcement is that they are removing all hentai/18+ anime/manga, in fact they already have. This is a massive blow Right Stuf was a big account for FAKKU and one of the only retailers that really embraced 18+ anime/manga. Not good 🫥 https://t.co/uExFFJCMFR

