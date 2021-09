Alcaldesa se niega a retractarse y prolonga rifirrafe con Petro

Claudia López y Gustavo Petro

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, se negó a rectificar las acusaciones que le indilgó el senador Gustavo Petro en una solicitud enviada por su despacho, citando declaraciones que entregó a los medios de comunicación en días pasado la mandataria capitalina.

A través de una misiva Claudia López le respondió a la solicitud de retractación enviada por el senador Gustavo Petro, el pasado 20 de agosto de 2021.

En el texto de respuesta enviado por la alcaldesa al Petro, López no se retracta y al contrario, reafirma lo expresado. No obstante, López precisa que su declaración iba dirigda directamente al senador Gustavo Bolívar y no a Petro, ni al movimiento Colombia Humana.

“Mi referencia expresa, personal y directa es frente a Gustavo Bolívar, no frente a usted. No hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted, ni a su organización o movimiento político, Colombia Humana, por lo que su citación de apartes de mis declaraciones es imprecisa y engañosa, para sustentar la conclusión errada de una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales e individuales, o de supuestos derechos colectivos de su movimiento político. Senador, sus afirmaciones y la solicitud derivada de las mismas, no tienen sustento fáctico, constitucional ni legal”, dice la misiva de López a Petro.

Así mismo, Claudia López le dice a Petro que la referencia personal y directa al senador Gustavo Bolívar “ni es falsa ni se refiere a hechos de connotación penal de ningún tipo, sino a un accionar político (promover la radicalización de jóvenes), público y ampliamente difundido y reiterado en múltiples medios y ocasiones por ese senador”.

“El senador Bolívar es, se reconoce y se presenta como miembro destacado de su proyecto político, al que me referí en esas declaraciones como: “actores políticos del petrismo”, \o cual tampoco es falso, sino un hecho notorio y reconocido”, dice López.

Este es el contenido íntegro de la carta de López a Petro.

