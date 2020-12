Conozca el catálogo que trae la edición 18 de BOGOSHORTS

Solamente resta una semana para que se inicie el 18º Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS, uno de los más importantes eventos de cortometrajes en el mundo. Este tendrá inicio el próximo 8 de diciembre y terminará el 15 de diciembre. Este año el festival vendrá en un formato híbrido con funciones virtuales y presenciales.

Este atípico 2020 trae una nutrida selección que hace parte de Competencia Colecciones y chiquiSHORTS, que este año exploran diferentes facetas de la naturaleza humana a través de potentes cortometrajes que abordan diversas expresiones de amor, de fe, de identidad de género y orientación sexual. Agéndese con la programación de la proyección de los filmes en la página oficial: festival.bogoshorts.com

Aquí les presentamos los #cortometrajes que hacen parte de la sección Especiales ¿Qué te estás preguntando? (#ESPREG) del #18BOGOSHORTS! 🤔 Here we present you the #shortfilms that are part of the Specials section: What are you asking yourself? (#ESPREG) of the #18BOGOSHORTS! pic.twitter.com/2iSegYG8zf

— Movimiento y Festival BOGOSHORTS (@bogoshorts) December 2, 2020