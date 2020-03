Colombia prohíbe el ingreso de extranjeros por temor al coronavirus

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo por medio de sus redes sociales, anunció que, desde el 16 de marzo, se prohíbe la entrada al país a extranjeros y personas que no vivan en Colombia.

Asimismo, el mandatario señaló que las personas que ingresen al país en ese lapso deberán permanecer en cuarentena obligatoria por 14 días.

“A partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia”, escribió Duque.

Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción

— Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2020