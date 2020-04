Natura &Co América Latina producirá ítems esenciales y alcohol en gel en la región

Avon y Natura pondrán a disposición 2.8 millones de unidades de jabón líquido y jabón en barra para las personas más vulnerables en las ciudades que rodean sus operaciones en los países de América Latina

Natura & Co América Latina – la suma de Avon, Natura, The Body Shop y Aesop– anunció que se concentrará exclusivamente -de forma gradual en cada operación- en la producción de artículos esenciales de higiene personal, además de alcohol en gel y líquido, que son cruciales para frenar la propagación de Covid-19. La compañía dejará de producir por el momento otras líneas como maquillaje y perfumería.

En vista del escenario actual y para garantizar la fuente de trabajo de todos los colaboradores, la compañía se comprometió públicamente, además, a no adoptar ningún programa de desvinculación en los próximos 60 días.

Al aplicar el criterio de esencialidad para limitar las operaciones de producción y logística, la empresa logrará que se mantenga en sus hogares un número aún mayor de colaboradores. La disminución de la circulación de personas en nuestros espacios, aunada al esfuerzo de todos los protocolos sanitarios y de higiene, reducirá los riesgos para los equipos que están en las fábricas y centros de distribución concentrados en los artículos de primera necesidad para la población. La misma medida aplica para las instalaciones operadas por asociados.

Los colaboradores administrativos ya están en todos los países y en todas las empresas del grupo en régimen de trabajo remoto (“home office”), enfocados en brindar apoyo a los equipos operativos y a la fuerza de ventas. Los call centers de Avon y Natura en América Latina también llevan a cabo sus actividades de forma remota, con solo un tercio trabajando en el lugar de trabajo, con medidas reforzadas de salud y seguridad.

El valor social de la venta directa en momentos de crisis

Continuar con la producción de productos esenciales, en este contexto de pandemia, es esencial para que las emprendedoras de la red continúen obteniendo ingresos a partir del ejercicio de su actividad. Pero por otro lado, las consultoras y revendedoras tienen un papel social clave de cobertura de toda la población en este momento de crisis. Sus redes de relaciones, mientras están activas, permiten suministrar artículos esenciales a regiones distantes de los grandes centros urbanos, que no tienen acceso a esos productos a través de otros puntos de venta.

Existen diversas iniciativas para apoyar a consultoras y revendedoras, en los distintos países como por ejemplo: el crédito flexible, el fortalecimiento de herramientas y plataformas digitales y la igualación de las comisiones de ventas físicas y en línea, para incentivar una nueva rutina de trabajo, acorde al contexto.

Todas las tiendas propias de Natura en Latinoamérica, y aquellas de The Body Shop y Aesop en Brasil ya están cerradas, así como las tiendas de franquiciados de Natura, en los países donde existe esa modalidad.

Acerca de Natura &Co

Natura &Co es un grupo de productos cosméticos multimarca y multicanal orientado a propósitos, que incluye a Avon, Natura, The Body Shop y Aesop. Natura &Co registró ingresos netos de BRL 13,4 mil millones en el 2018. Las cuatro empresas que conforman el grupo están comprometidas con la generación de impacto medioambiental, social y económico positivo. Durante 130 años, Avon ha apoyado a las mujeres: al brindar productos de belleza innovadores y de calidad, que se venden principalmente a las mujeres, por mujeres. Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasilera del segmento del cuidado personal y productos de belleza, líder en venta directa. Fundada en 1976 en Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop es una marca de belleza mundial que busca hacer una diferencia positiva en el mundo. La marca de belleza australiana Aesop, se estableció en 1987 en la búsqueda de crear una gama de productos de calidad superlativa para la piel, el cabello y el cuerpo.