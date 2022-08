Así fue el gol de Jéfferson Lerma a “Dibu” Martínez

Jéfferson Lerma fue alineado como titular en la primera fecha de Premier League en el Bournemouth contra el Aston Villa, que tenía a Emiliano “Dibu” Martínez como titular.

Solamente bastaron dos minutos para que después de un rebote precedido de un tiro de esquina, el colombiano desenfundara su zurda, venciera al portero argentino y marcara el 1-0 del partido.

Jefferson Lerma has Bournemouth up 1-0 over Aston Villa

|#BOUAVL pic.twitter.com/fe8z6AlNzx

— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) August 6, 2022