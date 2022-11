Aprobar el examen de Arquitecto Integrado de Salesforce en Colombia

El examen Integration-Architect es una certificación que verifica la habilidad, el conocimiento y la competencia en la creación de soluciones de integración en la plataforma Salesforce. Este examen se utiliza para proporcionar certificación a los profesionales de TI que compiten. Este poseedor de certificado increíblemente valioso proporciona un entorno tecnológico manejable para todos los servicios al cliente. Los empleadores buscan candidatos con capacitación especializada, lo que a menudo requiere una experiencia considerable en el campo de la ingeniería para que puedan desempeñar el papel de arquitecto de integración de manera eficiente. Los titulares de certificados de Integration-Architect tienen salarios muy altos.

¿Qué cursos son necesarios para convertirse en un arquitecto de integración?

Los candidatos necesitan al menos una licenciatura en negocios o TI para ingresar al campo de la arquitectura de integración. Los candidatos deben tener un conocimiento firme de múltiples lenguajes de programación. Salesforce Integration Architect tendrá experiencia en las siguientes áreas: Experiencia con administración y/o desarrollo de Salesforce durante al menos 2 años. Experiencia con la Arquitectura de Integración de Salesforce, idealmente entre 1 y 2 años. Apoyar o implementar soluciones de integración corporativa centradas en datos durante al menos un año.

Temas incluidos en el examen de Integración-Arquitecto

El examen Integration-Architect comprende estos seis módulos:

Módulo 1: Soluciones de Integración de Diseño -28%

Módulo 2: Construcción de solución-23%

Módulo 3: Traducir necesidades en requisitos de integración-22%

Módulo 4: Revisar las necesidades del negocio-11%

Módulo 5: Examinar el panorama del sistema actualmente en uso-8%

Módulo 6: Mantener la integración-8%

Detalles del Curso de Formación de Integración-Arquitecto

Los candidatos pueden registrarse para el examen de Integration-Architect en el sitio web oficial de Trailhead salesforce. Obtenga su credencial y programe su examen supervisado. Los candidatos pueden elegir su forma de realizar el examen, por ejemplo: presencial en un centro de pruebas o en línea. Se compone de 60 MCQ. El tiempo asignado a los candidatos para completar su examen es de 105 minutos. Para aprobar el examen y calificar para la certificación, los candidatos deben obtener al menos un 67 %. El costo de inscripción para este examen es de 400$ (impuestos aplicables según localidad). Si los candidatos no aprueban este examen de certificación o no pueden realizarlo debido a alguna emergencia o motivo, pueden volver a realizarlo reprogramándolo en el sitio web correspondiente. Para volver a tomar el examen, deben presentar una tarifa de USD 200. No hay requisitos previos para este examen.

Beneficios del Certificado de Integración-Arquitecto

En esta era, los procesos de trabajo de negocios se han vuelto más desafiantes y los sitios de las empresas de TI se están volviendo más complejos, lo que refleja la importancia de la arquitectura de integración para realizar operaciones digitales. El arquitecto de integración puede realizar muchas tareas que respaldan todas las funciones, instalando componentes del sistema, ayudando a compilar todos los sistemas, brindando soporte a las partes interesadas y mucho más. También hacen especificaciones, diseñan estrategias de datos y configuran la infraestructura de datos que permite que varios sistemas funcionen de forma consecutiva. Comprueban todo el trabajo, analizan las lagunas y evalúan todo el proyecto. Son responsables del desarrollo y mantenimiento de sistemas de bases de datos formales, descripciones y diseños arquitectónicos. Deben determinar los requisitos del cliente, las capacidades del sistema y los procedimientos comerciales para crear un diseño de datos adecuado. También investigan tecnologías emergentes y las integran en el marco de TI existente. Pueden ser responsables de modificar diseños, autorizar presupuestos y vigilar de cerca el progreso del equipo. También son responsables de las pruebas de software, la reparación de errores y de instruir a los usuarios sobre cómo usar el sistema.

En resumen

El Arquitecto de Integración (esqueleto de un sistema de TI) utiliza diferentes topologías para la integración que marcan la diferencia en el diseño. Hacen que las empresas funcionen de manera eficiente. El complejo sistema de empresas por aplicaciones competitivas aumenta la importancia de la arquitectura de integración. Al practicar con pruebas de práctica, comprender las estructuras del examen y aclarar los conceptos, los aspirantes pueden aprobar fácilmente este examen de certificación con EXAMS4SURE.

¡Entonces pueden soportar fácilmente la carga de trabajo de las empresas del mundo actual!

¡Buena suerte!