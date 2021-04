Este jueves en una entrevista con La Bodeguita, Amparo Grisales hizo un férreo ataque del movimiento feminista. La actriz expuso sus reparos ante las feministas y se declaró defensora de los hombres.

“Estamos yendo para atrás con todo esto del feminismo…Criticábamos el machismo y ahora entonces está el feminismo y llevados a unos extremos terribles donde estamos agrediendo a la debilidad masculina… Creo que debemos conservar la debilidad femenina. No se le da el beneficio de la duda a los hombres y cualquier mujer que diga que este me hizo esto hace 20 o 30 años se le tira la vida a una persona”, explicó Amparo Grisales cuando le preguntaron sobre cómo la seduciría un hombre.

Consciente de que sus afirmaciones podían tener una amplia reacción negativa por parte de los movimientos feministas, Amparo Grisales alargó su comentario al respecto por casi 10 minutos.

“No quiero decir que no hay personas, ni tipos malos, pero creo que son más los buenos. Las mujeres debemos dejar la agresividad contra los hombres. Los hombres están perdiendo caballerosidad por la agresividad de las mujeres. La mujeres y las niñas jóvenes no deben perder la dulzura y la gracia que nos hace femenina. Una se puede hacer respetar sin perder su feminidad ni su dulzura. Soy una defensora de los hombres. Creo que el piropo es algo lindo, y si es una vulgaridad no es piropo”, concluyó.

Entre otras afirmaciones contra los movimientos feministas, Amparo Grisales reveló que se encuentra en la escritura de un libro sobre cómo y dónde nació el piropo, que se llamará Oda al piropo.

La Bodeguita es un espacio de debate impulsado por ‘influencers’ uribistas que se creo el año pasado.

El comentario en cuestión pueden verlo en el siguiente video:

