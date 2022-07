Adele arremete contra Bolsonaro en su regreso a los escenarios

Con mucha emoción, Adele hizo su regreso a los escenarios este viernes 1 de julio en Londres. La cantante británica se presentó ante más de 60 mil personas en BST Hyde Park. En su presentación arremetió contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Todo se dio cuando ella le dio voz a uno de sus fanáticos cuyo mensaje iba contra el presidente de Brasil. “Fuera Bolsonaro”, fue la frase que soltó la cantante ante su multitud.

Queen @adele saying “Go out, Bolsonaro” in her INCREDIBLE concert. #ForaBolsonaro 🇧🇷 pic.twitter.com/pEr7j8tNQP

— Danilo B. Garrido Alves (@DBGarridoAlves) July 1, 2022