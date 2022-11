6 formas de asegurar su dispositivo y proteger sus datos

Aunque estemos rodeados de información de lo que debemos hacer para proteger nuestra presencia en la red, constantemente incurrimos en errores que nos ponen en riesgo. Aprenda cómo asegurar su dispositivo y proteger sus datos completando sencillas tareas y comprobando su seguridad antes de dar cualquier paso en falso. Aquí te damos unos consejos:

No dejes tus equipos sin antivirus

Un antivirus es un recurso necesario tanto en PC como en dispositivos móviles. En el caso de los celulares, lo traen instalado por defecto y protegen al usuario de los programas espía o spyware. En ambos casos es importante mantenerlo actualizado y de ser necesario instalar alguno que ofrezca servicios más amplios.

La función del antivirus es escanear periódicamente el dispositivo, la web y la información que recibimos para detectar virus. De manera que si lo desinstalas o desactivas temporalmente no podrá cumplir con su función y tus datos quedarán expuestos.

Bloquea el acceso a tu PC con contraseña

Nuestro ordenador personal solemos dejarlo sin bloqueo por contraseña porque no creemos que alguien pueda extraer información, sin embargo, esta situación es más común de lo que todos imaginamos. Por esa razón es importante activar el bloqueo de contraseña al acceso general del dispositivo y a las carpetas donde guardemos información importante. Este proceso es muy sencillo de llevar a cabo pero puede variar según el modelo y marca de nuestro PC, puedes encontrar tutoriales para bloquear tu PC en internet.

Acostúmbrate a usar VPN

El uso de VPN lo creemos innecesario pero cada vez gana más relevancia. Esto se debe a que estos sistemas tienen la capacidad de ocultar la ubicación IP de nuestro dispositivo para evitar que puedan rastrear nuestros datos o incluso acceder a nuestra computadora a través de la red. Por lo general los servicios de VPN son de pago pero existen opciones muy buenas que no tendrás que pagar. Aquí hay algunas VPN gratuitas que te servirán en ocasiones puntuales y podrás mantener tus datos seguros.

Haz una copia de seguridad

Aunque tengamos varios niveles de protección en nuestros dispositivos, siempre es importante mantener una copia de seguridad actualizada. De esta manera no solo te proteges de los hackers sino de robos, daños de los equipos o sistemas o cualquier evento inesperado.

Si no te agrada la idea de tener un disco duro externo para realizar tus copias de seguridad, en internet encontrarás algunos servicios de almacenamiento en la nube con buenos niveles de seguridad que pueden cumplir muy bien esta función.

Presta atención a tu e-mail

Con el ritmo ajetreado del día a día es normal que vayamos siempre en piloto automático, revisando el e-mail y abriendo todo lo que llega a nuestra bandeja. Precisamente, al abrir algún correo electrónico malicioso le damos acceso a los virus sin darnos cuenta.

Este consejo se enfoca en que debemos tener malicia, aprender a identificar correos maliciosos, no abrir correos de remitentes extraños y por ningún motivo abrir enlaces extraños u ocultos. Toma en cuenta que hoy en día el phishing está en otro nivel, mucho más sofisticado y será mucho más fácil que confíes en un correo de este tipo.

Resguarda tu información de todo el entorno

Cuando se trata de la seguridad de datos no podemos bajar la guardia, una filtración de información puede venir desde nuestro entorno familiar, laboral o social. De manera que es importante mantener los estándares de confidencialidad con todo nuestro entorno para evitar que se filtre algún dato importante. De la misma manera, es fundamental estar atentos si estamos en sitio público, un taxi, una cafetería o una plaza, no debemos descuidar la información y vigilar quién pueda estar mirando nuestra información. Si cuenta con información sensible, mírala solo cuando esté en un lugar seguro o cuando no esté a la vista de cualquier persona.

Ya sea en la casa, en la oficina o en público las medidas de seguridad deben estar siempre activas. Toma en cuenta los consejos sobre cómo asegurar su dispositivo y proteger sus datos y no abandones la seguridad de tu información. Cuidar de tu presencia en la red es una tarea sencilla si lo conviertes en un hábito.