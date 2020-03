10 famosos que han dado positivo por coronavirus COVID-19

Si hay algo que no conoce de raza, sexo, estatus social o religión son las pandemias. Nadie, ni siquiera los famosos están exentos. Artistas, políticos y deportistas han sido contagiados por el coronvirus COVID-19. Acá dejamos 10 famosos que ya lo contrajeron.

El actor estadounidense y suy esposa Rita Wilson fueron contagiados en Australia mientras estaban produciendo la próxima película sobre Elvis Presley. “Hola gente. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también”, señaló Hanks en sus redes sociales.

El actor y cantante hizo el anuncio de su contagio este lunes por medio de un video en sus redes sociales. “Esta mañana obtuve un resultado positivo para COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, apuntó el artista en Twitter.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020